Güvenlik güçlerine moral ziyareti - Son Dakika

Güvenlik güçlerine moral ziyareti

08.05.2021 14:27
Güvenlik güçlerine moral ziyareti, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde Gündüzbey Kozluk Polis Noktası ile Gedik Tepesi Polis Kontrol Noktalarında yol kontrolü yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, içerisinde fincan takımı, maske, el dezenfektanı...

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde Gündüzbey Kozluk Polis Noktası ile Gedik Tepesi Polis Kontrol Noktalarında yol kontrolü yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, içerisinde fincan takımı, maske, el dezenfektanı ve kolonyanın olduğu hediye paketlerini takdim etti.

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde bir yandan huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik hizmetlerini fedakarca yürüten diğer taraftan pandemi tedbirlerinin harfiyen uygulanması için canla başla çalışan güvenlik güçlerini yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, halkın huzuru ve güvenliği için her zaman büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalışan polis ve askerlere teşekkürlerini sundu.

Gündüzbey Kozluk Polis Noktası ile Gedik Tepesi Polis Kontrol Noktasını ziyaret ederek yol kontrolü yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, içerisinde fincan takımı, maske, el dezenfektanı ve kolonyanın olduğu hediye paketlerini güvenlik güçlerine hediye etti.

Kontroller sırasında evrak denetimine tabi tutulan vatandaşlarla da sohbet edip maske, kolonya ve el dezenfektanı hediye eden Çınar, kapanma dönemde alınan kurallara herkesin uyması halinde yaşanan zor sürecin daha kısa zamanda atlatılacağını söyledi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan kararların Yeşilyurt'ta tama manasıyla uygulanması için ellerinden gelen gayreti gösterip gerek temizlik gerekse de uygulamaların hayata geçtiği bölgelerdeki incelemelerine devam ettiklerini belirten Çınar, yaklaşık bir yıldır devam eden korona virüs salgını döneminde sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerinin ortaya koyduğu azim, sabır, fedakarlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı.

Güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarının bu zor ve sıkıntılı süreçte üstlendikleri sorumlulukları layıkıyla yerine getirmeleri neticesinde isimlerini ülke tarihine altın harflerle yazdırdıklarını ifade eden Çınar, "Ülkemizi etkisi altına alan pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız gibi görevlerini büyük bir fedakarlık ve özveriyle yerine getiren güvenlik güçlerimizi ziyaret ederek hem sohbet ettik hem de çalışmalarında başarılar diledik. Yeşilyurt'umuzda tam kapanma döneminde alınan kararların harfiyen uygulanması noktasında bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin dört bir tarafında hijyen ve dezenfektan hizmetlerimizi artırırken diğer taraftan sokaklardaki hareketliliğin azalması bakımında gerçekleşen yol kontrollerini sürdüren polislerimizi ve askerlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Gündüzbey Kozluk Polis Noktası ile Gedik Tepesi Polis Kontrol Noktasında nöbet tutarak yol kontrolü yapan kahraman vatan evlatlarımızla bir araya gelmekten onur duymaktayız. Kolluk kuvvetlerimize fedakarca yürüttükleri çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bu sıkıntılı süreci aşacağız ve daha güzel günlerde birlikte olacağız. Yeter ki maske, mesafe ve hijyen kuralından asla taviz vermeyelim, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Yol kontrolü sırasında denetimlere tabi tutulan vatandaşlarımızın kurallara uymaları hepimizi sevindirmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız; bu sıkıntılı dönemde hem güvenlik güçlerimize hem de sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım, onların yükünü hafifletelim, zorluk çıkarmayalım ve kurallara tam manasıyla uyalım. Güvenlik güçlerimiz ve sağlık çalışanlarımız üstün hizmet anlayışıyla milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahiptir, hepsine minnettarız. Bugün ki zor günleri sabır ve metanetle atlatıp, daha güzel yarınlara inşallah hep birlikte ulaşacağız. Cenab-ı Allah, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayının yüzü gözü hürmetine bu zor günlerin atlatılmasında hepimizin yardımcısı olsun, güç ve sabır versin. Bu vesileyle güvenlik güçlerimizin ve hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını şimdiden en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ve kutluyorum" şeklinde konuştu.

Çınar'ın polis noktalarındaki ziyaretlerine Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden İsmail Caner Kaymaz ve Baran Yıldız, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinden Barbaros Ünal ve Mehmet Büyükelçi ile mahalle muhtarları eşlik etti. - MALATYA

Güvenlik güçlerine moral ziyareti
Güvenlik güçlerine moral ziyareti
Güvenlik güçlerine moral ziyareti

Koronavirüs, Yeşilyurt, Polis, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güvenlik güçlerine moral ziyareti - Son Dakika


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