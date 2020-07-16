Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu Mersin'deki ailesine teslim edildi - Son Dakika

Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu Mersin'deki ailesine teslim edildi

Güvenlik güçlerince yapılan ikna çabaları sonucu teslim olan terör örgütü üyesi genç, Mersin'deki ailesine teslim edildi.

Güvenlik güçlerince yapılan ikna çabaları sonucu teslim olan terör örgütü üyesi genç, Mersin'deki ailesine teslim edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla aile ve birey görüşmeleri yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde, terör örgütü saflarında yer alan S. adlı örgüt mensubunun teslim olmasının sağlandığı ifade edilirken, şahsın, 13 Temmuz günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne davet edilen ailesine teslim edildiği kaydedildi. - MERSİN

Türkiye, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu Mersin'deki ailesine teslim edildi - Son Dakika
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