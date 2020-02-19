Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lılar serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lılar serbest bırakıldı - Son Dakika

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lılar serbest bırakıldı

7 saat önce

Batman'da güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK'lı terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lılar serbest bırakıldı, System.String[]

Batman'da güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK'lı terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütüne 2015 yılı içerisinde Batman'dan katılan Ö.Ç. ile gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M.'nin Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "Örgüt üyeleri etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmışlardır" denildi.


Açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. - BATMAN

Suriye, Batman, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:54 Kaynak: İHA
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