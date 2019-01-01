Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti

Van
Vali Vekili Sinan Aslan, yeni yıla emniyet ve jandarma asayiş kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleriyle girdi.
Aslan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici ve İl Jandarma
Komutan Yardımcısı Albay Naci Akkaş ile güvenlik güçlerinin görev yaptığı uygulama noktalarını ziyaret etti.
Bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen görevlerini sürdüren güvenlik güçlerinin yeni yıllarını tebrik eden Aslan, fedakarca çalışmalarından dolayı kutladı.
Ziyaretler esnasında vatandaşlarla da sohbet eden Aslan, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Aslan, güvenlik güçlerine baklava ikram etti.