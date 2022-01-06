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Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri "MODKOR" durduracak - Son Dakika

Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri "MODKOR" durduracak

06.01.2022 11:27

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin sahadaki ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdiği çözümlere yenilerini ekliyor.

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin sahadaki ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdiği çözümlere yenilerini ekliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ileri teknik balistik malzemelerle modüler ve çeşitli konfigürasyonlarda balistik koruyucu ekipmanlar üreten Nurol Teknoloji, ortaya koyduğu ürünlerle personel, tesis ve askeri araçların güvenliğini sağlıyor.

Balistik koruyucular üretme konusundaki yetenekleri sayesinde operasyon sahasında ortaya çıkan ihtiyaçlar için yenilikçi çözümler üreten Nurol Teknoloji, ilk kez IDEF 2021 Fuarı'nda sergilediği Modüler Korugan'ın (MODKOR) prototipini tamamlayıp, sistemi bir dizi atış ve patlatma testine tabi tuttu. Oluşturulan yapı el bombaları ve 10 metre mesafeden patlatılan 5 kilogram TNT'nin yarattığı blast etkisine dayanıklılık gösterdi.

MODKOR'un geldiği son durum, sahip olduğu kabiliyetler, operasyon sahasında sağlayacağı faydalar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, farklı kuruluşlara mensup güvenlik güçlerine sunuldu. MODKOR, bu görüş ve öneriler doğrultusunda son şeklini alarak sahada göreve başlayacak.

En sıcak anda güvenli alan oluşturacak

MODKOR, sıcak temasta güvenlik güçlerine ilk ateş anında koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.

Mevcut durumda üs bölgeleri, yol kontrol noktaları ve koruma görevlerinde personel tarafından kullanılan malzemeler, üs bölgelerine ulaşım zorluğu, taşıma problemi, kurulum imkanının güçlüğü, kurulum için ekipman, makine ve çok sayıda personel gerekmesi gibi sorunları da beraberinde getiriyor.

MODKOR ise güvenlik güçlerine istenilen seviyede balistik korumanın yanı sıra parçacık tesirine ve doğa koşullarına karşı koruma sağlıyor, ihtiyaca uygun kaplama ve kamuflaj opsiyonları sunuyor. Yapıya, balistik seramik içeren plakaların eklenmesiyle koruma seviyesi çok yüksek enerjili ve zırh delici mühimmatları durduracak seviyeye çıkıyor.

En büyüğü 1 metre yüksekliğinde, en ağırı 15 kilogram ağırlığındaki paneller tek er tarafından tanışabilecek şekilde özel çantalara yerleştirilebiliyor. Bunun yanında çok sayıda panel helikopter ya da kargo İHA ile taşınıp personelin bulunduğu noktalara bırakılabiliyor.

İstenilen koruma alanı için 3 panelin birbirine montajıyla yaklaşık 15 dakikada parça tesirine karşı koruma sağlayan bir yapı kazanılıyor. Plakaların sayısı çoğaltılarak hem yükseklik hem de genişlik artırılabiliyor.

Güvenli siperlik, mühimmat koruma alanı

Panellerin arkasındaki güvenli alanda yer alan personel, mazgaldan çevreyi izleyip gerekli müdahaleyi yapabiliyor.

Gerektiğinde devrilerek çatı işlevi de görebilen MODKOR, personeli yukarıdan gelebilecek tehditlere karşı 150 kilograma kadar koruyabiliyor.

MODKOR, korugan yanında korumalı dinlenme alanı, gözetleme alanı, siperlik ya da mühimmat koruma alanı oluşturmak için de kullanılabiliyor. 6 panel kullanılarak 2 personelin rahatlıkla kullanabileceği korugan elde edilebiliyor.

Yapının koruma seviyesi birden fazla paneli arka arkaya (tandem) eklenerek ve eklemeli zırh ilave ederek artırılabiliyor.

Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri MODKOR durduracak
Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri MODKOR durduracak
Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri MODKOR durduracak

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Nurol Teknoloji, Mühimmat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri 'MODKOR' durduracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri "MODKOR" durduracak - Son Dakika
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