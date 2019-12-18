Güvenlik güçlerine yönelik "Kadın ve Çocuk Koruma" çalıştayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik güçlerine yönelik 'Kadın ve Çocuk Koruma' çalıştayı - Son Dakika

Güvenlik güçlerine yönelik "Kadın ve Çocuk Koruma" çalıştayı

6 saat önce

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Kadın ve Çocuk Koruma Sisteminde Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyonun Gerçekleştirilmesi" çalıştayı gerçekleştirildi.

Güvenlik güçlerine yönelik

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Kadın ve Çocuk Koruma Sisteminde Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyonun Gerçekleştirilmesi" çalıştayı gerçekleştirildi.


Muş'ta Çocuk Koruma Kanununa göre kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan toplantıda alınan karar doğrultusunda, çocuk ve kadın ifadelerine görevlendirilen kolluk kuvvetleri personellerinin, adli ve psikolojik olarak nasıl yaklaşım sergileyeceklerine ve önlem alacaklarına yönelik eğitim çalıştayı düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, kurumlar arası işbirliği koordinasyonun geliştirilmesi toplantısının çok önemli olduğunu söyledi. Karşılaştıkları bazı durumlarda çocuğu ve aileyi kendi hayatından, kendi yaşadığı alandan uzaklaştıracağı sonuçlar içerebileceğini ifade eden Aksoy, "Bazen de nasıl müdahale edeceğimizi bilememenin vermiş olduğu sonuçlar ile çocuğun, kadının veya yanında yaşayan diğer aile bireylerinin aile hayatına yanlış bir dokunuşumuz kötü sonuçlar doğurmaktadır. Bu anlamda bu çalıştayın çok yararlı olacağına inanıyoruz" dedi.


Daha sonra kürsüye gelen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Bora da, çocuk suçları ve çocuk suçlarıyla karşılaşıldığında yapılması gerekenlerle alakalı bilgilendirmede bulundu. Çocukların gözaltına alınması ve yakalamalarının yapılmasında kelepçe, zincir ve benzeri aletlerin kullanılmaması gerektiğinin kanunda belirtildiğini kaydeden Savcı Bora, "Her ne kadar bu şekilde düzenleme bulunsa da çocuğun kendisine zarar vermesini ya da başkasına zarar vermesini, kaçmasını engellemek amacıyla sizler gerekli önlemleri alma hakkına sahipsiniz. Bu doğrultuda suça sürüklenen çocukları yakalamasını yapabilir, gözaltına alabilirsiniz. Çocukları ekip araçlarınıza bindirdiğiniz sırada özenti olmaması açısında silahlarınızı görmemelerine özen göstermelisiniz. Bununla birlikte araçta bulunan sirenleri de özendirmekten kaçınmalıyız" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından soru-cevap kısmı ile devam eden çalıştay, uzmanların çeşitli sunumları ile devam ettirildi.


Programa; Muş Alparslan Üniversitesi Psikologu Fatma Akça Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Ahmet Baran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı Sehernaz Sarıyıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kurum çalışanları katıldı. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:32 Kaynak: İHA
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