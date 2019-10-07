Son Dakika Haberleri: Güvenlik güçlerine "yürüyüş güzergahı" desteği
Son Dakika Güncel Güvenlik güçlerine 'yürüyüş güzergahı' desteği

Güvenlik güçlerine "yürüyüş güzergahı" desteği

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kış aylarında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için çığ tehlikesine karşı emniyetli yürüyüş güzergahları belirlendi.

Güvenlik güçlerine

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kış aylarında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için çığ tehlikesine karşı emniyetli yürüyüş güzergahları belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğünün yürüttüğü emniyetli yürüyüş güzergahları çalışmasına ilişkin bilgi verildi.

Her koşulda vatan savunmasını yerine getiren güvenlik güçlerinin özellikle kış aylarında çığ tehlikesiyle karşılaşabildiği hatırlatılan açıklamada, "Maalesef kahraman askerlerimiz kışın yürütülen bu operasyonlarda çığ sebebiyle şehit de düşebiliyor. Bu minvalde Tarım ve Orman Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının talepleri doğrultusunda kış aylarında terörle mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere, öncelikli olarak 10 ilde 'Potansiyel Çığ Başlangıç Bölgeleri ve Emniyetli Yürüyüş Güzergahları'nı belirlemişti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, son olarak yine Jandarma Genel Komutanlığınca daha önceden çalışılmış 10 ile ilaveten 24 ilde daha çalışma talep edildiği belirtilerek, bu iller için emniyetli güzergahların belirlendiği ve bu güzergahların Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak Harita Genel Müdürlüğü ve AFAD'a gönderildiği kaydedildi.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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