Güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına tuzaklanan patlayıcı imha edildi - ŞIRNAK
13 dakika önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına döşenen patlayıcı imha edildi.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:07 Kaynak: AA
'ın Silopi
ilçesinde terör örgütü PKK
mensuplarınca güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına döşenen patlayıcı imha edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başak köyü mevkisinde güvenlik güçlerinin kullandığı stabilize yolda mayın arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçleri, teröristlerce yola döşenmiş el yapımı patlayıcı tespit etti.
Çevrede güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, patlayıcıyı imha etmek için yolu trafiğe kapattı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, kabloyla uzaktan kumanda ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.
Çevrede güvenliğin sağlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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