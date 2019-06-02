Son Dakika Haberleri: Güvenlik güçlerinin trafik denetiminde ortağı çocuklar olacak
Son Dakika Güncel Haber

Güvenlik güçlerinin trafik denetiminde ortağı çocuklar olacak

1 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığının uyguladığı "Dikkat Sizden Notlar Bizden" Projesi kapsamında yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki çocuklara, "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.

Güvenlik güçlerinin trafik denetiminde ortağı çocuklar olacak, System.String[]
Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığının uyguladığı "Dikkat Sizden Notlar Bizden" Projesi kapsamında yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki çocuklara, "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.
İçişleri Bakanlığının trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklara ise trafik bilinci ile kültürünün yerleştirilmesi ile bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" Projesinin devamı olan "Dikkat Sizden Notlar Bizden" Projesi Amasya'da uygulanıyor.
Boğazköy mevkisinde yapılan denetimlerde, jandarma ekipleri araçlarda yolculuk eden çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.
Çocuklardan, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemeleri istendi.
Çocuklar tarafından tatil döneminde doldurulan karnelerin 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem hashtagi ile @TrafikEgm Twitter adresine yüklenmesi gerektiği, yüklenen karneler arasında en çok beğeni alan ilk yüz öğrencinin bisiklet ile ödüllendirileceği anlatıldı. Öğrencilerin www.trafik.gov.tr adresinden de karne temin edebilecekleri belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:28 Kaynak: AA
Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye şehitlerini uğurladı Son Dakika! Bakan Kurum'dan Sakarya'da meydana gelen deprem sonrası ilk açıklama Yenilenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 18:07:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenlik güçlerinin trafik denetiminde ortağı çocuklar olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]