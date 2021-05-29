Güvenlik güçlerinin tüm yurtta uyuşturucuyla olan mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla

Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan planlı operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele

geçirildi.

Torbacı olarak tabir edilen 17 uyuşturucu satıcısı da gerçekletirilen

operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler

sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te ise sokak satıcılarına yönelik operasyonda

gözaltına alınan 13 kişiden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında 16 ikamet, 6 iş yeri ve 6 araçta arama yapıldı.

Ankara'da da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir kişinin kendi arazisine izinsiz olarak 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi ektiğini belirledi.

Ele geçirilen bitkiler imha edilirken, ekimi yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.