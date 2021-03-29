Güvenlik güçlerinin yeni aracı Pars İzci, ihracatta da iddialı - Son Dakika

Güvenlik güçlerinin yeni aracı Pars İzci, ihracatta da iddialı

29.03.2021 12:55
Güvenlik güçlerinin yeni aracı Pars İzci, ihracatta da iddialı, System.String[]

Türkiye'nin zırhlı araç üreticilerinden FNSS'nin güvenlik güçleri için geliştirdiği Pars İzci 6x6 ve 8x8 araçlarla ihracat başarısı hedefleniyor.

Türkiye'nin zırhlı araç üreticilerinden FNSS'nin güvenlik güçleri için geliştirdiği Pars İzci 6x6 ve 8x8 araçlarla ihracat başarısı hedefleniyor.

FNSS, güvenlik güçlerinin zırhlı kara aracı ihtiyacının karşılanmasına yönelik yürütülen Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi (ÖMTTZ) kapsamında geliştirilen Pars 6x6 ve Pars 8x8 araçlarını seri üretim aşamasına getirdi.

Şirket, araçların gelişim sürecinde görev alan uzmanların deneyim ve değerlendirmelerinden oluşan bir video hazırladı.

FNSS İş Geliştirme Bölüm Müdürü Burak Sağ, projeye ilişkin değerlendirmesinde, Pars İzci'nin 2000 yıllarda geliştirmeye başladıkları 6x6 ve 8x8 araç ailesinin önemli kilometre taşlarından birini oluşturduğunu söyledi.

Pars İzci konseptinin geliştirilme sürecinin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ÖMTTZ Projesi'yle paralellik gösterdiğini anlatan Sağ, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkeler için geliştirdikleri tüm araçlarda kullanıcı gereksinimlerinin ön planda tutulduğunu vurguladı.

Her zaman göreve göre araç tasarımı prensibiyle hareket ettiklerini anlatan Sağ, "Teklife çağrı dosyasında yer alan gereksinimler ekiplerce detaylı şekilde analiz edildi. Keşif harekatı aracı ihtiyaçlarını en optimum ve maliyet etkin karşılayacak alternatifler geliştirildi. Gelinen aşamada Pars İzci özellikle balistik cam konseptiyle sürücü ve yanında oturan komutana geniş görüş açısı sağlaması bakımından ciddi bir durumsal farkındalık avantajı sağlıyor." dedi.

Pars İzci 6x6 ve 8x8'lerin diğer Pars araç ailesiyle birçok ortak özelliği paylaştığını aktaran Sağ, özellikle ortada motor konseptiyle yüksek hareket kabiliyetine sahip aracın normal yol koşullarında, arazi ve gevşek zeminde dengeli sürüş imkanı sağladığını belirtti. Sağ, ayrıca aracın virajlarda oldukça düşük bir savrulma riskine sahip bulunduğunu söyledi.

Sağ, "Keşif harekatı için tasarlanan Pars İzci 6x6 ve 8x8'in başta meskun mahal harekatları olmak üzere diğer birçok görevi başarıyla gerçekleştireceğine şüphemiz yok. Uluslararası alanda da birçok ihracat başarısına imza atacağına bugünden inanıyoruz." diye konuştu.

Pars İzci'nin yerlileştirilmiş alt sistemleriyle öne çıktığına işaret eden Sağ, araçların komutan ve sürücünün yan yana oturması sayesinde müşterek keşif harekatı yapabilme, iç konuşma tertibatına ihtiyaç olmaksızın iletişim sağlayabilme ve intikal durumunda gerektiğinde komutana müdahale imkanı sağlama gibi olanaklar sunduğunu kaydetti.

Güvenlik güçleri, Türkiye, İhracat, TSK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güvenlik güçlerinin yeni aracı Pars İzci, ihracatta da iddialı - Son Dakika Ekonomi


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