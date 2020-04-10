Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: Kilit isim yakalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş'un Varto ilçesi, Varto- Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu (YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan 'Hayri Mava' kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir. Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalanmıştır."

(İHA)