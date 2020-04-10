Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: Kilit isim yakalandı - Son Dakika

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Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: Kilit isim yakalandı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş'un Varto ilçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş'un Varto ilçesi, Varto- Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu (YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan 'Hayri Mava' kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir. Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalanmıştır."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:55 Kaynak: İHA
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