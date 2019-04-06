Güvenlik-İş Sendikası 3. Olağan Genel Kurulu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Özel güvenlik görevlilerimizin eğitimleri, çalışma koşulları ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için yapmamız gereken ne varsa bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Özel güvenlik görevlilerimizin eğitimleri, çalışma koşulları ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için yapmamız gereken ne varsa bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.



Ersoy, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (Türk-İş) bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikasının (Güvenlik-İş) kentteki otelde düzenlenen 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, Türkiye'nin bölgede oynanan oyunlara ve tüm olumsuzluklara rağmen dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu söyledi.



Türkiye'de görev yapan bütün özel güvenlik görevlilerinin ilk kez eğitime tabi tutulduğunu hatırlatan Ersoy, ülkenin huzuru ve güvenliği için teknolojik imkanları da güvenlik görevlilerinin kullanımına sunduklarını ifade etti.



Ersoy, başarılı bir süreç yürütmeye çalıştıklarını belirterek, bunun için herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yapması gerektiğini dile getirdi.



Özel güvenlik görevlilerinin hayatın birçok alanında görev aldığına işaret eden Ersoy, "Özel güvenlik görevlilerimizin eğitimleri, çalışma koşulları ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için yapmamız gereken ne varsa bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu arkadaşlarımız, işlerini ne kadar iyi yaparlarsa ülkenin huzurunu ve güvenliğini sağlama noktasındaki sorumluluğumuzu o kadar rahat ve iyi bir şekilde yerine getireceğimizin bilincindeyiz." diye konuştu.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da konuşmasına, geçen hafta yaşamını yitiren Türk-İş eski genel başkanlarından Mustafa Kumlu'ya Allah'tan rahmet dileyerek başladı.



Atalay, Türkiye'nin gündemindeki seçim tartışmalarının sonlanmasının ardından kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), emeklilikte yaşa takılanlar, geçici işçiler, kamu sözleşmeleri gibi konuların da bir an önce konuşulması gerektiğini söyledi.



Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'na ilişkin değerlendirmede bulunan Atalay, "Yabancı sermaye veya özel sektöre bir itirazım yok. Beklentimiz, yetkinin Türkiye'de, Milli Savunma Bakanlığında olması ve işçilerin Milli Savunma Bakanlığı personeli olmasıdır." dedi.



Atalay, Türk-İş olarak 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin Taksim takıntılarının olmadığını söyleyerek, "Bu sene 1 Mayıs kutlamaları için arzum Diyarbakır, Samsun, Edirne veya Kocaeli." diye konuştu.



Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı da özel güvenlik görevlilerinin ülkedeki genel kolluk kuvvetlerinin yardımcı kuvveti olduğuna işaret ederek, Türkiye'de 320 bin özel güvenlik görevlisinin görev yaptığını söyledi.



Sendika olarak özel güvenlik görevlilerinin sıkıntılarını anlatmak ve haklarını savunmak için durmadan çalıştıklarını vungulayan Çağırıcı, hastanelerden okullara, askerlik şubelerinden iş merkezlerine kadar birçok alanda görev yapan güvenlik görevlilerinin insan hayatının her anında bulunduklarına dikkati çekti.



Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerine yönelik tek tip elbise konusunda çalışmalar olduğunu dile getirerek, "Yakın zamanda kamuda çalışan tüm özel güvenlik görevlileri tek tip elbise kapsamında olacak." dedi.



Kongreye Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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