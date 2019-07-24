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Güvenlik İş Sendikası gazeteciler bayramını kutladı

2 saat önce

Güvenlik İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı İhlas Haber Ajansı Zonguldak Bürosu'nu ziyaret ederek 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Güvenlik İş Sendikası gazeteciler bayramını kutladı, System.String[]
Güvenlik İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı İhlas Haber Ajansı Zonguldak Bürosu'nu ziyaret ederek 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Güvenlik İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Serbay Alkan ve Başkan Yardımcısı Bilgin Kalafatoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı. İhlas Haber Ajansı Zonguldak Bürosu'nu ziyaret eden Alkan ve Kalafatoğlu, İHA Zonguldak Muhabirleri Onur Altındağ ve Emrecan Bayram'ın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladılar.

Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü olarak kutlanan Basın Bayramı'nın önemine dikkat çeken İl Başkanı Serbay Alkan, "Halkın haber alma hakkının korunması ve diğer süreçlerde basınımızın önemli sorumluluğu vardır. Meslek ahlakı ve gazetecilik ilkelerine sadakatle bağlı bir şekilde sorumluluğunu yerine getiren gazetecilerimizin Basın Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK
İhlas Haber Ajansı, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:59 Kaynak: İHA
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