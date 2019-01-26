Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırcı,

Kocaeli'de açıklamalarda bulunan Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırcı, "Kocaeli Üniversitesi'ndeki güvenlik görevlilerine anayasal hakları verilmedi" dedi.

Kocaeli'de açıklamalarda bulunan Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırcı, "Kocaeli Üniversitesi'ndeki güvenlik görevlilerine anayasal hakları verilmedi" dedi.



Türk-İş'e bağlı Güvenlik-iş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası Şubesi, basın mensupları ile bir araya geldi. İzmit'te bulunan bir restoranda gerçekleşen toplantıya Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırcı, İstanbul Anadolu Bölge Şubesi Başkanı Ramazan Palak, İstanbul Anadolu Bölge Şube Genel Sekreteri Serkan Tenk, Güvenlik-iş Sendikası Kocaeli İl Başkanı ve İstanbul Anadolu Şube Mali Sekreteri Muhammed Ali Tatlıgül, Şube Teşkilat Sekreteri Güven Aramak ve Şube Eğitim Sekreteri Erhan Cengiz, Kocaeli Üniversitesi Baştemsilcisi Mustafa Altıntaş katıldı.



Gerçekleşen toplantıda konuşan Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırcı, taşeron işçilerin kadroya geçmelerine vesile olanlara çok teşekkür ettiğini ifade ederek, "Bazı kamu kurumlarından Yüksek Hakem kurullarında belirlenen 4+4'lük zam bürokratik engeller nedeni ile verilemiyor. Kadroya geçemeyen arkadaşlarımız da üvey evlat muamelesi gördüklerini dile getiriyor. Bir an önce bu arkadaşlarımızın da haklarının verilmesi, kadroya alınması lazım. Kısacası kamuda taşeronun tamamının kalkmasını istiyor ve bu ayıbın, bu adaletsizliğin son bulmasını bekliyoruz. Türkiye'de 314 bin özel güvenlik görevlisi var. Özel güvenlik görevlilerinin olduğu yerde güven ve huzur olur" dedi.



Herkesin sendikalara üye olmasının anayasal bir hak olduğunu belirten Çağırcı, "Güvenlik İş Sendikası olarak da Türkiye'de 65 üniversitede örgütlü ve yetkili bir sendikayız. Sendikamızın ilk başarılı örgütlenmesi Kocaeli'de gerçekleşmiştir ve burada da 3 yıldır toplu sözleşmemiz bulunuyor. Toplu sözleşme sonrası arkadaşlarımız ikramiye, sosyal haklar, ek yüzde 5 zamma sahip olacak. Sendikamız 65 üniversitenin tamamında toplu sözleşmelerden doğan haklarını ve hiçbir sorun da olmadı. Ancak ülkede marka olmuş, sesini duyurmuş olan Kocaeli Üniversitesi'nde çalışann200 kadar emekçimize, özel güvenlik görevlisine anayasal hakları verilmedi" diye konuştu.



Kocaeli Üniversitesi'nde yaşanan sorunun giderilmesi gerektiğini kaydeden Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırcı, "Hükümet, iktidar, vekiller TBMM'de çalışma yapar, kanunlar çıkarır, bürokrasiye de bunları uygulamak düşer. Çıkan kanunları tartışmak ve sorgulamak kimsenin haddi değildir. Ancak Kocaeli Üniversitesi rektörü ve yönetimi çıkan kanunu sorguluyor. Üniversiteler toplumun aynasıdır. Burada hukuk, çalışma ekonomisi dersleri veriliyor. Buradaki hocalarımıza ve öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Size burada anlatılan derslerin hepsi boş! Çünkü Kocaeli Üniversitesi yönetimi, hukuk fakültesini, ÇEKO'yu tanımıyor! Size söylenenler uygulamada hayata geçmiyor" şeklinde konuştu.



Toplantı, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. - KOCAELİ

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