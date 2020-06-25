Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: "26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun" - Son Dakika

Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: "26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun"

Güvenlik-İş Sendikası Erzurum İl Temsilci Yardımcısı Saki Ülgün, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Güvenlik-İş Sendikası Erzurum İl Temsilci Yardımcısı Saki Ülgün, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor

Ülgün mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizin emrinde Milletimizin hizmetinde, Çalışma hayatının Tüm zorluklarına rağmen mücadele eden Özel Güvenlik Görevlilerini temsil etmekten onur duyuyoruz. Kamu güvenliği açısından, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin işbirliği içerisinde çalışması ile, güvenlik hizmetleri daha etkin ve güçlü bir yapıya sahip olmuş, toplumun kendisini daha huzurlu ve güvende hissetmesini sağlamıştır. Bu işbirliğinin önemi ise İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeler ile daha net anlaşılmıştır. Bugün ülkemizde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde güvenlik ve koruma hizmetlerini etkin bir şekilde sağlayan 335 bin özel güvenlik görevlisi, genel kolluk kuvvetinin en büyük yardımcı kuvveti olmuş ve el ele birlikte ülkemizin kamu güvenliğini sağlamaktadır. Her geçen gün istikrarlı bir büyüme kaydeden mesleğimiz bir o kadar da önem kazanmaktadır, büyük fedakarlık sabır ve cesaret ile görev alanlarında hizmet veren özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın ortaya koydukları başarı hepimizi gururlandırmaktadır. Kadrosunun tamamının özel güvenlik görevlilerinden oluştuğu Güvenlik-iş sendikamızın sorumluluğu artmakta, üyelerimize ve tüm özel güvenlik görevlilerine her yeni gün nasıl daha iyi hizmet edebilir, yeni projeler ile değer katabiliriz düşüncesindeyiz, eşit işe eşit ücret ve kadro alamayan KİT çalışanlarını da kadroya dahil etme çabamız sonuç alana kadar devam edecektir. Gece-gündüz, yaz-kış, yağmur-çamur demeden, Vatanımız, Milletimizin can ve mal güvenliği için 7/24 nöbet tutan özel güvenlik görevlileri Dünya'da pandemi haline gelen Covid-19 sürecinde de özellikle tüm sağlık çalışanları gibi PTT, Yurtlarda, Hastanelerde üstün başarı kaydetmiş, canı pahasına görevlerini yapmışlardır. Bu süreçte Güvenlik-iş sendikamız tüm teşkilatı ile üyelerini asla yalnız bırakmamış mücadelesine devam etmiş, tüm kamu kurum ve kuruşları ile irtibata geçmiş, meslektaşlarımız için iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gözetimi dahil gereken tüm çabayı göstermiştir. Ne yazık ki bu fedakarlığa karşılık ise geçtiğimiz yıl içerisinde birçok özel güvenlik görevlisi kardeşimiz, şiddete maruz kalmış, fiziksel ve silahlı saldırıya uğramış, görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek uğruna canlarından olmuşlardır. Hayatını kaybeden tüm özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Güvenlik-iş sendikası olarak şartlar ne olursa olsun özel güvenlik görevlilerinin sesi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte KİT'lere kadro, kadın özel güvenlik görevlilerine ve tüm çalışanlara fiziksel saldırıyı, çalışma hayatında mobing olayını ve toplu sözleşme görüşmelerine işverenle aynı şartlarda görüşmelerin sağlanması başta olmak üzere yaşam şartlarımızın en iyi seviyeye getirilmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. İcra ettiğimiz mesleğimizin, toplumun gözünde itibar kazanması için Tek Tip kıyafet, kamu Spotu ve halkımızın yoğun olduğu tüm alanlarda görsellerle özel güvenlik görevlilerinin farkındalığını anlattık. Kurulduğumuz ilk gün gibi hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz, bizlere ve özel güvenlik görevlilerine destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin kamu hizmetini tamamlayacı mahiyette görev yapması nedeniyle her anda her alanda görevi başında olan tüm özel güvenlik görevlilerine desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya canı gönülden teşekkür ediyoruz." - ERZURUM

Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: '26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun' - Son Dakika

Son Dakika

21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 20:01 ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 18:05 İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:47 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:22 AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
19:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 21:33:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: "26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]