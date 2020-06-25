Güvenlik-İş Sendikasından özel güvenlik görevlileri için "müstakil kanun" talebi - Son Dakika

Güvenlik-İş Sendikasından özel güvenlik görevlileri için "müstakil kanun" talebi

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının müstakil bir kanunla belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Beşikten mezara kadar hayatın her alanında görev yapan özel güvenlik görevlilerine toplumun kıymet vermesini istiyoruz.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının müstakil bir kanunla belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Beşikten mezara kadar hayatın her alanında görev yapan özel güvenlik görevlilerine toplumun kıymet vermesini istiyoruz." dedi.

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Çağırıcı, 26 Haziran Özel Güvenlik Görevlileri Günü dolayısıyla bir otelde basın toplantısı düzenledi.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un kabul edildiği 26 Haziran 2004'ü meslekleri için milat kabul ettiklerini aktaran Çağırıcı, 4 yıldır 26 Haziran'ı "Özel Güvenlik Günü" olarak kutladıklarını söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin gece veya gündüz, yaz ya da kış demeden devlet güvenliği ve vatandaşların huzuru için 100 bine yakın noktada nöbet tuttuğunu vurgulayan Çağırıcı, şöyle konuştu:

"Sendika olarak mesleğimizin saygınlığını ve özel güvenlik görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak için büyük çaba içerisindeyiz. Bu kapsamda tek tip üniforma, sendikamızın başlıca talepleri arasındaydı. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun özel güvenlik görevlilerine yönelik olumlu ve ilgili tutumunu bu konuda hissettik. Bakanımızın onayıyla bu talebimiz, 10 gün önce hayata geçti. Artık kamu kurum ve kuruluşlarında özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız tek tip üniformalar giyecek. Bu konuda bir de kamu spotu hazırlandı. Bu kamu spotu yarın itibarıyla televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak."

"Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme"

Özel güvenlik görevlilerinin yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını sürecinde hastaneler başta olmak üzere birçok kritik noktada görevinin başında olduğuna dikkati çeken Çağırıcı, "Kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görev yapan özel güvenlik görevlileri salgın sürecinde fedakarca görev yaptı. Virüs nedeniyle 4 meslektaşımız hayatını kaybetti. Beşikten mezara kadar hayatın her alanında görev yapan özel güvenlik görevlilerine toplumun kıymet vermesini istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Sendika olarak "Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme" sloganıyla özel güvenlik görevlilerinin toplumdaki varlığına dikkati çekmek istediklerini ifade eden Çağırıcı, üyelerinin çalışma şartlarını ve gelirlerini iyileştirmek için gayretlerini sürdürdüklerini vurguladı.

Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının müstakil bir kanunla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Çağırıcı, bu kapsamda yıpranma hakkı, ödüllendirme, şehitlik ve gazilik taleplerinin de karşılanmasını istedi.

Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerine gösterdiği ilgi ve verdiği desteklerden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile BBP Genel Mustafa Destici'ye teşekkür etti.

"Kıdem tazminatı hakkının geriye götürülmesini kabul etmeyeceğiz"

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kapsamında kıdem tazminatıyla ilgili yapılması planlanan düzenlemeye de değinen Çağırıcı, basına yansıyan sistemin çalışanların lehine olmadığını söyledi.

Kıdem tazminatını alamayan çalışanlarla ilgili düzenleme yapılabileceğini ifade eden Çağırıcı, buna karşın kıdem tazminatını düzenli alanların hak ve koşullarını geriye götürecek adımları kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Kıdem tazminatının toplumun geniş bir kesimini ilgilendirdiğine dikkati çeken Çağırıcı, son bir haftadır Türkiye'nin dört bir yanından kendisine ulaşan üyelerinin yeni sistemle ilgili kaygı ve çekincelerini dile getirdiğini kaydetti.

Süleyman Soylu, Ömer Çağırıcı, Sendika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güvenlik-İş Sendikasından özel güvenlik görevlileri için 'müstakil kanun' talebi - Son Dakika

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