Güvenlik İşleri Genel Müdürü Karaloğlu, Telabyad'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik İşleri Genel Müdürü Karaloğlu, Telabyad'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Güvenlik İşleri Genel Müdürü Karaloğlu, Telabyad'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

Güvenlik İşleri Genel Müdürü Karaloğlu, Telabyad'da incelemelerde bulunduCumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Barış Pınarı Harekatı ile terör örğütü PKKYPG tarafından temizlenen Suriye'nin Telabyad kenttinde incelemede bulundu.

Güvenlik İşleri Genel Müdürü Karaloğlu, Telabyad'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Güvenlik İşleri Genel Müdürü Karaloğlu, Telabyad'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Barış Pınarı Harekatı ile terör örğütü PKKYPG tarafından temizlenen Suriye'nin Telabyad kenttinde incelemede bulundu. Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Telabyad kenttinde yürütülen kamu ve güvenlik çalışmaları inceledi. Karaloğlu, Telabyad'a sivil giriş çıkışların gerçekleştiği güvenlik noktasında gerçekleştirilen işlemleri yerinde inceledikten sonra Telabyad Yerel Meclisi'ni ziyaret etti. Yerel meclis genel sekreteri ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Karaloğlu, daha sonra Telabyad Hastanesi'ne geçerek burada yapılan çalışmaları inceledi. İl Sağlık Müdürü M. Emre Erkuş'tan bilgi alan Karaloğlu ve Vali Erin burada tedavi görmek için bekleyen Suriye halkı ile de sohbet etti. Telabyad'taki temaslarına, terör örgütü PKKYPG tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen ilçe trafo merkezinde devam eden heyet, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yapılan çalışmaları değerlendiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Telabyad ve Resulayn'da başta sağlık olmak üzere enerji ve diğer kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için çalışmaların devam ettiğini, terör örgütlerinin tahrip ettiği tesislerin hızla eski haline getirilmesi için çaba sarfettiklerini ve bir çok hizmetin düzenli olarak sunulmaya başladığını söyledi. Telabyad ilçe merkezinde 23 binden fazla insanın yaşadığını, ilçe genelinin nüfusunun 100 bini aştığını, Resulayn'da yaşayan insanlar ile birlikte iki ilçenin toplam nüfusunun 300 bine yakın olduğunu kaydeden Vali Erin, buradaki hizmetlerin yerel meclis kanalıyla yürütülmesi için çalışmalar yaptıklarını ve yakın zamanda yerel polis gücünü de görevlendirerek bölgenin daha güvenli hale gelmesini temin edeceklerini belirtti.


Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

34 yaşındaki Finlandiya'nın yeni Başbakanı'nın ilk icraati DEAŞ'lı çocukları geri getirmek
Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi Suriyeli aile, iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika Haberleri
03:44 Venezuela'nın Kolombiya sınırında 16 uyuşturucu laboratuvarı imha edildi - Son Dakika
03:43 Karsu Dönmez Bursa'da sahne aldı - Son Dakika
03:39 ABD ve Hindistan arasında "yakın iş birliği" vurgusu - Son Dakika
03:36 Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu - Son Dakika
03:33 DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, içerisinde hayvanın bulunmadığı ahır alev alev yandı. - Son Dakika
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 04:15:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik İşleri Genel Müdürü Karaloğlu, Telabyad'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]