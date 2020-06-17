Güvenlik kameraları her şeyi ortaya çıkardı - Son Dakika

Güvenlik kameraları her şeyi ortaya çıkardı

Didim'de Kaymakamlık oluru ile kaçak yapılara yönelik çalışma başlatan Belediye Başkanı Deniz Atabay'a ilginç bir kumpas girişimi yaşandı.

Güvenlik kameraları her şeyi ortaya çıkardı, System.String[]

Didim'de Kaymakamlık oluru ile kaçak yapılara yönelik çalışma başlatan Belediye Başkanı Deniz Atabay'a ilginç bir kumpas girişimi yaşandı. Başkan Atabay ile görüşmek için belediyeye gelen bir şahıs, başka bir programa gitmekte olan Başkan Atabay ile ayaküstü konuştuktan sonra kendisini merdivenlere attı. Olayı ilginç bulan belediye yetkilileri tarafından güvenlik kameraları incelenince belediyeye iki kişi gelen şahıslardan birinin gizli çekim yaptığı ortaya çıktı. Yaşanan kumpas girişime karşı hukuki işlem başlatıldı.


Fevzipaşa mahallesinde geçtiğimiz günlerde Kaymakamlık oluru ile işgalci ve kaçak yapılar ekiplerce kaldırılmıştı. İddiaya göre; süreç içerisinde yaşanan durumla ilgili olarak bölgede esnaflık yaptığı öğrenilen ve durumu anlatmak için belediyeye giden vatandaş, başkanlık katında Belediye Başkanı Deniz Atabay ile görüşmek için beklemeye başladı. Günlük rutin programı için belediyeden ayrılmak için hazırlandığı esnada Başkan Atabay ayaküstü esnafın sıkıntısını dinledi.


Başkan Atabay'ın vatandaşa bir işi sebebiyle dışarıda olacağını ve gelince kendisini daha detaylı dinleyeceğini bildirmesinin ardından vatandaş ısrarla Başkan Atabay ile konuşmaya çalıştı. Şahısın Atabay'ı sözle taciz etmesine rağmen, Başkan sükunetini koruyarak belediyede beklemesini ve gelince derdini dinleyeceğini anlattı.


Çekim başlayınca kendini merdivene attı


Yaşanan diyalog sırasında şahısla birlikte gelen diğer kişi iddiaya göre cep telefonu ile gizli çekime başlayınca şahıs bir anda kendini merdivenlere bıraktı. Olup bitene anlam veremeyen belediye yetkilileri güvenlik kameralarını inceleyince olayın normal bir görüşme talebi değil kumpas girişimi olduğunu fark etti.


Olayla ilgili değerlendirme yapan Başkan Atabay "Belediye olarak her gün onlarca vatandaşımızın sorunlarını dinliyoruz. Olayın gerçekleştiği zaman diliminde ise planlı bir iş sebebiyle belediyeden ayrılmam gerekiyordu. Şahıs ile başkanlık katının önünde karşılaştık ve kısa olarak durumunu dinledim. Kendisine belediyede beklemesini gelince kendisini dinleyeceğimi bildirmeme rağmen sözlü olarak taciz edince bizler olay yerinden ayrılmaya çalıştık. Ben merdivenlerden inerken şahıs bir anda kendini yere bıraktı. O anda ise başka bir şahsın ise cep telefonu ile olayı çektiğini de fark ettik. Bu hareket çok yakışıksız bir hareketti. Kendisiyle görüşeceğimi söylememe rağmen bu tür bir harekete anlam vermedim. Olayın da neden böyle olduğunu cep telefonu ile çekim yapılınca anladık. Bu tür hareketler ucuz hareketler. Konuyla ilgili belediyede görgü tanığı vatandaşlar ve personelimiz var. Kurulan kumpastan dolayı şahısla ilgili olarak gereken neyse hukuk anlamında yapılacak." dedi.


Başkan Atabay, belediyede göreve geldikleri günden bu yana vatandaş odaklı çalıştıklarını ve her vatandaşın sorununu dinlediklerini kaydederek "Vatandaş nezdinde bu tür kumpaslar artık tutulmuyor. Ben yine de o şahsın bir sorunu varsa her zaman dinlemeye hazırım. Bizler Didim halkına hizmet için bu makamlardayız. Bu tür yıldırma ve sindirme çalışmalarına prim vermeyiz" dedi.


Yaşanan ilginç olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN

Kaymakamlık, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik kameraları her şeyi ortaya çıkardı - Son Dakika
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