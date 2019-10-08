Son Dakika Haberleri: Güvenlik kameraları rüzgara dayanamadı
Son Dakika Güncel Güvenlik kameraları rüzgara dayanamadı

Güvenlik kameraları rüzgara dayanamadı

1 saat önce

Tekirdağ Malkara'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik kameraları rüzgara dayanamadı, System.String[]

Tekirdağ Malkara'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi.


Malkara - Hayrabolu yolu üzerinde bulunan Karacagür Mahallesi'nin güvenlik kameraları, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.


Beton parçasıyla demir direğe monte edilmiş kameraların devrilmesi, rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi. Karacagür Mahallesi giriş çıkışlarını gösteren güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:36 Kaynak: İHA
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