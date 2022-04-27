Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, çamura saplandı - Son Dakika
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Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, çamura saplandı

27.04.2022 10:42
Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, çamura saplandı

Bursa'da otomobili çaldıktan sonra plakasını değiştirip gezen 3 otomobil faresi, güvenlik kameralarından kurtulmayı başardı.

Bursa'da otomobili çaldıktan sonra plakasını değiştirip gezen 3 otomobil faresi, güvenlik kameralarından kurtulmayı başardı. Çamurlu araziyi fark etmeyen hırsızlar, çaldıkları otomobili bırakıp teybini ve stepneyi alarak olay yerinden kaçtı.

Bursa'da sahur için işten eve gelen Halil Cansu, evin önüne park ettiği otomobilini işe dönmek için çıktığında göremedi. Merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olay sonrasında izlediği güvenlik kamerasında 3 kişinin aracını saniyeler içinde çaldığını görünce şaşkına döndü. Yaklaşık 2 hafta aracını bulamayan Cansu, jandarmadan gelen telefonla sevinsin mi? üzülsün mü? anlayamadı. 3 kişinin aracını çaldıktan sonra plakasını değiştirip gezdiğini öğrenen Cansu, "Aracımı jandarma buldu. Aracın plakasını söküp, başka plaka takmışlar. Nilüfer ilçesi Başköy'de girdikleri bir arazide çamura saplanınca otomobilimi bırakıp kaçmışlar. Şase numarasından bana ulaştılar. Daha sonra olay yerine gittim ve otomobilimi bataklıkta gördüm. Çamurun içinden kurtarıcıyla zor çıkardık. Çalan kişiler aracı bataklıktan çıkarmak için uğraşmışlar ama başarılı olamamışlar. En son aracın şanzımanını dağıtmışlar, teybi ve stepneyi çalmışlar. Bu araçla ben hasta annemi hastaneye götürüyordum, beni zor duruma soktular" dedi.

Hırsızlardan 1'i gözaltına alınırken, 2'sinin yakalanması için çalışma devam ediyor. - BURSA

Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, çamura saplandı
Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, çamura saplandı
Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, çamura saplandı
Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, çamura saplandı
Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, çamura saplandı
Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, çamura saplandı
Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, çamura saplandı

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Osmangazi, Otomobil, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, çamura saplandı - Son Dakika


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