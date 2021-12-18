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Son dakika haber! Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı

18.12.2021 09:39

Son dakika 3. sayfa haberine göre Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4540 sokakta bir ikametin bahçesinde kilitli halde bulunan bisikletin çalınması üzerine çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirlerken, şüpheli A.Y., Şelale Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Çalınan bisiklet bulunarak sahibine teslim edilirken, şüpheli Aytaç Yakar, Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Son dakika haber! Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı
Son dakika haber! Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı
Son dakika haber! Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı
Son dakika haber! Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı

Manavgat, Bisiklet, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika


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