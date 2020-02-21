Güvenlik kameralarınca görüntülenen otomobil hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik kameralarınca görüntülenen otomobil hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Güvenlik kameralarınca görüntülenen otomobil hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

13 dakika önce

Bursa'da 6 otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Güvenlik kameralarınca görüntülenen otomobil hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Bursa'da 6 otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 10-18 Şubat'ta meydana gelen 6 otomobil ve bir plaka hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevrelerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarından yola çıkarak zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, bu kişilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Zanlılar H.B, B.S, Z.T. ve V.R.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, çalıntı araçlar bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B, B.S ve Z.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. V.R.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlıların araçlardan birinin yanına gelip etrafı gözetlemesi ve otomobili çalıştırarak kaçmaları, diğerinde ise plakayı çalmaları yer alıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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