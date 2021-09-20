Son dakika haberleri! GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika

OSMANİYE'de 53 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi G.A. (31), güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 günde Eyüp Sultan, Baş Mahalle ve Yedi Ocak mahallelerinde cep telefonu ile bisikletlerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce 53 ayrı suçtan kaydı bulunan G.A. olduğunu tespit etti. Fiziki takip sonucu yakalanan G.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan G.A. tutuklandı.

Rahat tavırları ile dikkat çeken G.A'nın girdiği adreslerde hırsızlık yaptıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor. G.A.'nin o anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.