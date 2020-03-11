Güvenlik kameralarını bile çalan hırsızlar yine kameralara yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik kameralarını bile çalan hırsızlar yine kameralara yakalandı - Son Dakika

Güvenlik kameralarını bile çalan hırsızlar yine kameralara yakalandı

7 saat önce

Güvenlik kameralarını bile çalan hırsızlar yine kameralara yakalandı Gaziantep'te bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli şahıs başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Güvenlik kameralarını bile çalan hırsızlar yine kameralara yakalandı, System.String[]

Güvenlik kameralarını bile çalan hırsızlar yine kameralara yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli şahıs başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 Şubat 2020 ve 3 Mart 2020 tarihlerinde Boyacı Mahallesinde, 25 Şubat 2020 tarihinde ise Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıslardan birinin bir iş yerinin güvenlik kameralarını çalma anları ise başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Çalışamalar sonrası yakalanan iki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:09 Kaynak: İHA
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