Güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık zanlısının, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri

Zanlı, girdiği iş yerinde para ararken

Zanlının, iş yeri önündeki motosikleti götürmesi

Zanlı, bir iş yerine girmeye çalışırken görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yedi hırsızlık olayından tutuklanan zanlının görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.