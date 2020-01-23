Güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Hırsızlık zanlısının, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri Zanlı, girdiği iş yerinde para ararken Zanlının, iş yeri önündeki motosikleti götürmesi Zanlı, bir iş yerine girmeye çalışırken görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yedi hırsızlık olayından tutuklanan zanlının...

Hırsızlık zanlısının, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri

Zanlı, girdiği iş yerinde para ararken

Zanlının, iş yeri önündeki motosikleti götürmesi

Zanlı, bir iş yerine girmeye çalışırken görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yedi hırsızlık olayından tutuklanan zanlının görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık zanlısı tutuklandı

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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