Güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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Güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık zanlısı tutuklandı
6 saat önce
Hırsızlık zanlısının, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri Zanlı, girdiği iş yerinde para ararken Zanlının, iş yeri önündeki motosikleti götürmesi Zanlı, bir iş yerine girmeye çalışırken görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yedi hırsızlık olayından tutuklanan zanlının...
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:48 Kaynak: AA
Hırsızlık zanlısının, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri
Zanlı, girdiği iş yerinde para ararken
Zanlının, iş yeri önündeki motosikleti götürmesi
Zanlı, bir iş yerine girmeye çalışırken görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yedi hırsızlık olayından tutuklanan zanlının görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.
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