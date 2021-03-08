Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza - Son Dakika

Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza

08.03.2021 00:57

Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye cezaADANA'da güvenlik kamerasıyla girişi izlenen bir kahvehaneye baskın yapan polis, kumar oynadığı ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği öne sürülen 30 kişiye para cezası uyguladı.

Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza

ADANA'da güvenlik kamerasıyla girişi izlenen bir kahvehaneye baskın yapan polis, kumar oynadığı ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği öne sürülen 30 kişiye para cezası uyguladı.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde 5 katlı iş hanının en üst katındaki iş yerinin ışıklarını yanar halde gören vatandaşlar, içeride birilerinin olabileceği düşüncesiyle, durumu polise bildirdi. İhbar edilen iş yerinin kahvehane olduğunu belirleyen polis, içeride kumar oynatılabilme ihtimali karşı çok sayıda ekiple adrese baskın yaptı. İş hanı giriş ve bulunduğu katı güvenlik kamerasıyla izleyen şüpheliler, polisin suçüstü baskınından kaçamadı. Baskında kahvehane içerisinde bulunan biri kadın 30 kişiye, kumar oynatmak-oynamak, sokağa çıkma kısıtlamasını, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden para cezası kesildi. İş yeri ise Seyhan Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince mühürlendi.

Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza
Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza
Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza
Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza
Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza
Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza

Para Cezası, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu
Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu         
00:44
Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu         
00:13
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı         
21:51
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü         
14:31
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Zekai Aksallı, Bitlis'te şehit olan dostu Korgeneral Erbaş'ı anlattı: Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi Zekai Aksallı, Bitlis'te şehit olan dostu Korgeneral Erbaş'ı anlattı: Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi         
09:17
Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım         
08:54
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 02:25:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei