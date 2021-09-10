Güvenlik kamerası anbean kaydetti! Tartıştıkları genci pompalı tüfekle vurup, yerde tekmelediler - Son Dakika

Alanya'da iki taraf arasında, kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Taraflardan biri, arabadan aldığı pompalıyla karşılarındaki gence ateş etti. Vurdukları gencin bacağından yaralanmasına aldırmayan şahıslar, yerde tekmeledikleri genci arabalarına taşımaya çalıştı. Bu anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BACAĞINDAN VURULDU

Mahmutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde 5 Eylül Pazar günü gece saatlerinde3 kişi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda yerini kavgaya bırakınca taraflardan Ergün B., aracından pompalı tüfeği alarak Talat G.'nin üzerine ateşledi. Talat G, bacağından vurulurken, Ergün B ve yeğeni Tuğrul B. yaralanan Talat G'yi araca bindirmeye çalıştı.

YARALI BIRAKIP KAÇTILAR

Daha sonra ise yaralıyı araca bindirmekten vazgeçen şahıslar, olay yerinden araçlarla ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Talat G'yi ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bacağından yaralanan Talat G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerden Tuğrul B. olaydan 5 gün sonrası jandarmaya teslim oldu. Diğer şüpheli Ergün B.'yi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan olayın yaşandığı gün kavga anı işyeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartışmaları ve Talat G.'nin pompalı tüfekle bacağından yaralanma anı yer aldı.