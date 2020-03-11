Güvenlik kamerası çalarken başka kamera tarafından görüntülenen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik kamerası çalarken başka kamera tarafından görüntülenen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Güvenlik kamerası çalarken başka kamera tarafından görüntülenen iki zanlı tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalarken başka bir güvenlik kamerasınca görüntülenen iki zanlı tutuklandı.

Güvenlik kamerası çalarken başka kamera tarafından görüntülenen iki zanlı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalarken başka bir güvenlik kamerasınca görüntülenen iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Boyacı Mahallesi'nde bir iş yerinin güvenlik kameralarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, iki zanlının kimliklerini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin farklı tarihlerde çok sayıda hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan emniyet tarafından paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlıların bir iş yerinin güvenlik kameraları sökmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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