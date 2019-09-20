Son Dakika Haberleri: (güvenlik kamerası görüntüleriyle) okuldan kaçmaya çalıştığı öne sürülen öğrenci...
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(güvenlik kamerası görüntüleriyle) okuldan kaçmaya çalıştığı öne sürülen öğrenci...

10 dakika önce

ESENYURT'ta okulun penceresinden düşen 11 yaşındaki öğrenci yaralandı.

(güvenlik kamerası görüntüleriyle) okuldan kaçmaya çalıştığı öne sürülen öğrenci..., System.String[]

ESENYURT'ta okulun penceresinden düşen 11 yaşındaki öğrenci yaralandı. Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kıraç mahallesinde bulunan ortaokulda saat 15.00 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre, 5. sınıf öğrencisi Suriyeli Omar S. okuldan kaçmaşa çalışırken 3. kat penresinden düştü. Yaralı öğrenci için okula sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı öğrenci okul bahçesindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi devam ediyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:57 Kaynak: DHA
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