Üye Girişi
Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı - Son Dakika

Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı

21.01.2022 15:31
Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı

SULTANBEYLİ'DE panelvan araçtaki 5 kişi, aracın aynasına çarpan otobüsün şoförünü darbederek, hastanelik etti.

SULTANBEYLİ'DE  panelvan araçtaki 5 kişi, aracın aynasına çarpan otobüsün şoförünü darbederek, hastanelik etti. 7 gün iş göremezlik raporu alan ve saldırganlardan şikayetçi olan Sezgin Kayır, "Sırtıma, karnıma, göğsüme, bacaklarıma, her yerime tekmeler attılar. Serbest bırakılmışlar saldırganlar. Allah'ından bulsunlar" dedi.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 20.00 sıralarında Sultanbeyli'de Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 ÜS hattı ile Üsküdar- Sultanbeyli'ni seferini gerçekleştiren İETT şoförü Sezgin Kayır, Sultanbeyli'de Sanayi durağında yolcularını indirip hareket ettiği sırada 34 EF 3768 plakalı panelvan sürücüsü soldan otobüsün önüne kırdı. İETT otobüsü sol tarafa geçmeye çalışsa da panelvanın aynası kırıldı. İETT şoförü Kayır, araçtan inerek 3 durak sonraki peronlara geçip kaza raporunun tutulmasını istedi. Kazaya sinirlenen panelvanın şoförü ile yanındaki 4 kişi İETT şoförüne tekme, tokat atarak, saldırdı. Aldığı yumruk darbeleri ile yere yığılan otobüs şoförünün yardımına yolcular yetişti. Otobüs şoförüne saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrası yaralanan otobüs şoförü, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve tedavi oldu. Tedavisinin ardından Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'ne giden otobüs şoförü, kendisini darbeden 5 kişiden şikayetçi oldu.

7 GÜN İŞ GÖREMEZLİK RAPORU ALDIM

Tekmeli ve yumruklu saldırıya uğrayan şoför Sezgin Kayır, "Oto Sanayi Sitesi'nin oralarda yolcumu indirdim. Sol tarafımdaki minibüs tarafından sıkıştırıldım ve araç önüme kırdı. Ben kurtarmak amaçlı kendimi sola atınca onun aynasına çarptım. Daha sonra aşağıya indim rapor tutmak amaçlı. Arkadaşlara bir şeyiniz var mı diye sordum. Otobüs içerisinde otuz kişi var. İnsanları mağdur etmeyelim son durağa gidelim orada raporu tutalım dedim. Bizi suçlu konuma mı düşüreceksin dedikten sonra başladılar küfretmeye. Ben dedim ki  benim annem öleli beş sene oldu, siz bana küfredemezsiniz. Lafınızı bilin de konuşun dedikten sonra sert bir cisimle yüzüme vurdular ilk önce. Ben bilincimi kaybettikten sonra yere düştüm. Sonra  beni tekmelemeye ve yumruklamaya devam ettiler. Sırtıma, karnıma, göğsüme, bacaklarıma, her yerime tekmeler attılar. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Burnumda kırıklar olduğunu söylediler. Tabii ki sonuna kadar şikayetçiyim. Darp raporlarımız da alındı. Avukatlarımızla birlikte bu işin peşini bırakmayacağız. Şu anda yedi gün iş göremez raporu verdiler. Serbest bırakılmışlar saldırganlar. Allah'ından bulsunlar" diye konuştu.


Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı
Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı
Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı
Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı
Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı
Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı
Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı
Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı
YORUMLAR
500

Tragger, Üsküdar, Mevla, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı - Son Dakika


Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı         
15:40
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar         
15:03
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
14:39 Hemşire Ömür'ü öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş, 10 yıl hapis yatmış
14:38 Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur
14:34 Burak Elmas'tan gündem olacak itiraf! Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptığını anlattı
14:30 Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!
14:28 Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek
14:27 Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Sıkılmak sadist davranışları tetikliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 15:45:09. #1.11#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement