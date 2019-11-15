Güvenlik kamerası görüntüsü her şeyi değiştirdi

Otomobil çarptı, suçlu bulundu ancak ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri hukuk sürecinin yönünü değiştirdi, şimdi çarpan sürücü tutuklama istemi ile yargılanıyor

SİVAS - Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu sakat kalan yaşlı kadın suçlu bulunmuştu. Ancak ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sürücünün de suçlu olduğunu ortaya çıkarttı. Şimdi çarpan sürücü tutuklama istemi ile yargılanıyor.

Edinilen bilgiye göre olay 25 Ekim 2018 günü akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelmişti. Olayda H.K isimli kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı Nezahat Biyan ile Nermin Polatgil isimli kardeşler yaralandı. Kazanın ardından sürücü H.K aracından indi, ardından yaralıları olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Yaralılardan Nezahat Biyan'ın hastane tedavisi 2 hafta sürdü. 5 saat süren ameliyatta Biyan'ın sol koluna platin takıldı. Kazadan sonra sakat kalan Biyan, kaza yerini terk eden sürücüden şikayetçi oldu. Geçirdiği kaza sonrası sakat kalan kadın en büyük şoku ise Sivas Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma Bürosundan gelen evrakla yaşadı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada bilirkişi görüşüne dayanılarak kazazedenin tamamen kusurlu olduğuna kanaat getirilerek kovuşturmaya yer verilmedi.

Çarpıp kaçan sürücü şikayetçi oldu

Öte yandan kaza mahalini terk edip olaydan iki hafta sonra polis takibi ile bulunan H.K, çaptığı yayaların kendi aracına çarptığını ileri sürüp aracında oluşan hasardan dolayı yaralılardan şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmasında H.K'nin bu şikayeti için de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Yerel mahkemenin kararına itiraz ettiler

Biyan ailesi olayın peşini bırakmadı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri bulunarak yerel mahkemenin verdiği karara itiraz edildi. Üst mahkeme "kovuşturmaya gerek yok" kararını bozarak Biyan ailesine yargı yolunu açtı. Yapılan incelemeler sonrası sürücü H.K'ye dava açıldı. H.K şimdi hapis cezası istemi ile yargılanıyor.

Yüzde 100 suçlu bulunmuştu

Kazazede Nezahat Biyan'ın oğlu Mesut Biyan yaptığı açıklamada, "Bundan yaklaşık 1 yıl önce 2018 yılının Ekim ayı sonlarında annem ve teyzeme yoldan karşı karşıya geçerken bayan bir sürücü arabayla çarpıp olay yerinden kaçmıştı. Daha sonra da 2 hafta süresi boyunca da polis ekipleri tarafından yakalanamamıştı. Bizim yaptığımız girişimler sonrasında yakalandı. Ama bunun neticesinde bilirkişi tarafından annem ve teyzeme yüzde 100 suçluluk tespit edildi. Hatta karşı taraf arabamda hasar var. Bunlar da tanzim edilmesini istiyorum diye şikayetçi oldu. Biz de bundan sonra mücadeleyi bırakmadık. Yaptığımız itirazları neticesinde Ankara Adli tıp'tan gelen rapor sonucunda annem ve teyzemin olduğu kadar sürücünün de suçlu olduğu yönünde tespitte bulundu ve şu an itibariyle sürücü sanık olarak yargılanmakta."dedi.

Ceza alması isteniyor

Nezahat Biyan kendisini sakat bırakan sürücünün ceza almasını istediğini belirterek, "Ablam la eve gidiyordum. Karşıdan karşıya geçerken araba vurdu. Ondan sonra gözümü hastanede açtım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kolum kırıldı, 3 tane platin takıldı. Hala kolumda ağır var. İlk önce suçu bize verdiler daha sonra sürücüye verdiler. Bugün duruşmamız vardı. Anlattık, o gün ki olayı. Mahkememiz ertelendi. Sürücü yargılanıyor. Ceza almasını istiyorum."dedi.