Güvenlik kamerası hırsızı, kamera görüntülerinden yakalandı - Son Dakika

Turgut Özal Mahallesi'ndeki elektronik ürün satılan iş yerinden polise, güvenlik kamerası ve tablet çalındığı ihbarı yapıldı. Şikayet üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredekilerin bilgisine başvurup, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından hırsızlık şüphelisinin Ş.S. olduğu belirlendi. Adresine düzenlenen operasyonla Ş.S., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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