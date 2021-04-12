Güvenlik kamerası hırsızı, kamera görüntülerinden yakalandı - Son Dakika

Güvenlik kamerası hırsızı, kamera görüntülerinden yakalandı
12.04.2021 09:30
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, girdiği iş yerinden tablet ve güvenlik kamerası çalan Ş.S., mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek, yakalandı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, girdiği iş yerinden tablet ve güvenlik kamerası çalan Ş.S., mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek, yakalandı.
Turgut Özal Mahallesi'ndeki elektronik ürün satılan iş yerinden polise, güvenlik kamerası ve tablet çalındığı ihbarı yapıldı. Şikayet üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredekilerin bilgisine başvurup, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından hırsızlık şüphelisinin Ş.S. olduğu belirlendi. Adresine düzenlenen operasyonla Ş.S., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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