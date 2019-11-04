Son Dakika Haberleri: Güvenlik kamerası hırsızı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik kamerası hırsızı tutuklandı

Güvenlik kamerası hırsızı tutuklandı

7 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerlerindeki güvenlik kameralarını sökerek çalan şahıs, polisin dikkati sayesinde yakalanarak tutuklandı.

Güvenlik kamerası hırsızı tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerlerindeki güvenlik kameralarını sökerek çalan şahıs, polisin dikkati sayesinde yakalanarak tutuklandı.


Olay, gece saat 03.00 sıralarında Hacınabi Mahallesi Hacıahmet Sokak'ta meydana geldi. Edinin bilgiye göre, devriye gezen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sokak üzerinde elinde çuvalla yürüyen Oktay Ö.'den (21) şüphelenerek durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı. Şahsın elindeki çuvalı inceleyen ekipler, çuvalın içinde 8 adet güvenlik kamerası buldu. Yapılan incelemede kameraların 6 iş yerinden çalındığı tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Çalıntı güvenlik kameraları ise iş yeri sahiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:47 Kaynak: İHA
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