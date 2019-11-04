Güvenlik kamerası hırsızı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerlerindeki güvenlik kameralarını sökerek çalan şahıs, polisin dikkati sayesinde yakalanarak tutuklandı.



Olay, gece saat 03.00 sıralarında Hacınabi Mahallesi Hacıahmet Sokak'ta meydana geldi. Edinin bilgiye göre, devriye gezen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sokak üzerinde elinde çuvalla yürüyen Oktay Ö.'den (21) şüphelenerek durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı. Şahsın elindeki çuvalı inceleyen ekipler, çuvalın içinde 8 adet güvenlik kamerası buldu. Yapılan incelemede kameraların 6 iş yerinden çalındığı tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Çalıntı güvenlik kameraları ise iş yeri sahiplerine teslim edildi. - SAMSUN