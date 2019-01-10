Son Dakika Haberleri: Güvenlik Kamerası Hırsızları, Güvenlik Kamerasından Yakalandı

Güvenlik Kamerası Hırsızları, Güvenlik Kamerasından Yakalandı

1 saat önce

KİLİS'te, biri camiden olmak üzere 7 güvenlik kamerası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, iş yerinden bilgisayar çalarken görüntülerini kaydeden güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Hırsızları, Güvenlik Kamerasından Yakalandı, System.String[]
KİLİS'te, biri camiden olmak üzere 7 güvenlik kamerası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, iş yerinden bilgisayar çalarken görüntülerini kaydeden güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Şehit Sakıp Mahallesi'ndeki iş yerinden bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin parmak izi incelemesi ve iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelilerinin S.M. ve S.G. olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alırken, çalıntı bilgisayar da sahibine teslim edildi.

Emniyetteki sorgulamaları sırasında şüphelilerin daha önce farklı hırsızlık olaylarına da karışmış olma ihtimali üzerinde duruldu. Polislerin detaylı incelemesinde şüphelilerden S.G.'nin sosyal medya sayfasında 'acil' koduyla 4 güvenlik kamerası satış ilanı yayınladığı belirlendi. Bu tespitin ardından S.G.'nin evinde yapılan aramada çalıntı 7 güvenlik kamerası bulundu. Araştırmada, güvenlik kameralarından birinin camiden birinin de vakıftan çalındığı belirlendi. Çalıntı güvenlik kameraları sahiplerine teslim edilirken, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.M. ile S.G. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:18 Kaynak: DHA

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