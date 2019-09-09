Güvenlik kamerasına içki şişesi atan şüpheliye gözaltı
53 dakika önce
KÜTAHYA'da, belediye parkındaki güvenlik kamerasını içki şişesi atarak, kıran S.Y., 'kamu malına zarar vermek' suçundan gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:25 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'da, belediye parkındaki güvenlik kamerasını içki şişesi atarak, kıran S.Y., 'kamu malına zarar vermek' suçundan gözaltına alındı. Maltepe Mahallesi
'nde bulunan Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda gece içki içen gruptan S.Y., bir süre sonra elindeki şişesini belediyenin güvenlik kamerasına attı. Kamera kırılırken, S.Y.'nin içki şişesi fırlattığını gören belediye görevlileri, polise haber verdi. S.Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve 'kamu malına zarar vermek'le suçlanan S.Y., ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi'ne götürüldü.
Emniyet'te yeni yapılanma: Daire başkanlığı sayısı 35'ten 28'e düşürüldü Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı Son Dakika: Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi