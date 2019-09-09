Son Dakika Haberleri: Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan kişi gözaltına alındı

19 dakika önce

Kütahya'da bir parktaki güvenlik kamerasına alkol şişesi fırlatan kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kütahya'da bir parktaki güvenlik kamerasına alkol şişesi fırlatan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi'ndeki Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda alkol alan gruptaki bir kişi, Kütahya Belediyesine ait güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatarak zarar verdi.

Emniyete bildirilmesi üzerine kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenin S.Y. olduğunu tespit etti.

"Kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu arada olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Mahallesi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı
Alkollü şahıs önce polisi darp etti, ardından kendisini kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 18:37:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]