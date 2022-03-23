Son dakika haberi... Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü

23.03.2022 13:55

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sokakta çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sokakta çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Barbaros Mahallesi 4441. Sokak'ta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Kadir Duruyol (27), kaldırıldığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli olduğu belirlenen F.T. (21), Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manisa Tren Garı yakınlarında yakalandı.

Öte yandan, kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta yaşanan arbedenin ardından bıçaklanan Duruyol'un yürümeye çalışırken yere yığılması ve zanlının elindeki bıçakla kaçması yer alıyor.

Son dakika haberi... Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü
Son dakika haberi... Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü
Son dakika haberi... Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Sırtından bıçaklanan genç hastanede hayatını kaybetti... Bıçaklanma anları güvenlik kamerasında Son dakika haberi | Sırtından bıçaklanan genç hastanede hayatını kaybetti... Bıçaklanma anları güvenlik kamerasında Son dakika haberleri: Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:31:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement