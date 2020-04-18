Güvenlik kamerasına yansıyan soyguncu yakalandı - Son Dakika

Soygun anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GAZİANTEP'te girdiği markette kasiyeri silah göstererek etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları alıp, kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soygun anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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