Son dakika haber! GÜVENLİK KAMERASINDAN FARK ETTİĞİ HIRSIZLARI SOPAYLA KOVALADI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de işe gitmek için uyanan Doğukan Çalışkan (36), apartmandaki güvenlik kameralarını kontrol ederken binaya giren hırsızları fark etti. Kapıyı açtığı sırada hırsızlarla burun buruna gelen Çalışkan şüphelilere önce sopa fırlattı ardından da kovaladı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 6 Şubat Pazar 05.30 sıralarında Zafer Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın dış kapısını kart yardımıyla açan 4 şüpheli daha sonra içeri girdi. Katları tek tek dolaşan şüpheliler, apartmandaki dairelerin kapılarını zorladı. Bu sırada apartmanın 2. katında oturan Doğukan Çalışkan işe gitmek için uyandı. Bina sakini daha önce binalarına defalarca kez hırsız girmesi nedeniyle tedbir amaçlı taktırdıkları güvenlik kameralarını incelerken apartmanda kapıları zorlayan şüphelileri fark etti. Dairesinin kapısını açarak katları kontrol etmek isteyen Çalışkan, o sırada şüphelilerle karşılaştı. Evinden aldığı bir sopayı şüphelilere doğru fırlatırken 2 kişi koşarak kaçtı. Üzerini giyinip şüphelileri kovalayan adam, o anları anlattı.

Daha önce de binalarına sık sık hırsız girdiği için tedbir amacıyla güvenlik kamerası taktırdıklarını ve işe gitmeden önce kameraları mutlaka kontrol ettiğini belirten Çalışkan, 'Ben her sabah işe gitmek için saat 04.30-05.00 sıralarında kalkarım. Kalkar kalkmaz da daha önceden de binamıza çok hırsız girdiği için mutlaka açar televizyondan güvenlik kameralarını izlerim. Açıp bakayım dedim hırsızları gördüm. Yukarıdan aşağı indiklerini gördüm kapıyı açıp bunlara sopa fırlattım sonra da peşlerinden koştum ama yetişemedim. Bir daha da bulamadık. Sonra polis geldi, kayıtları aldı. Bir şey çalmalarına fırsat vermedim. Kredi kartı gibi bir şeyle kapıları zorluyorlar. Kapılar kilitli olmasa açabilirlerdi dedi.

Hırsızların binaya girdikleri anlar ve katları dolaştıkları anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Doğukan Çalışkan'ın şüphelilerin arkasından sopa fırlattığı anlar da kameralara yansıdı.