Güvenlik kamerasından tespit edildiler... Boğulduğu düşünülen üç çocuktan ikisi 80 kilometre uzakta sağ bulundu - Son Dakika
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Güvenlik kamerasından tespit edildiler... Boğulduğu düşünülen üç çocuktan ikisi 80 kilometre uzakta sağ bulundu

30.06.2023 12:11

Batman'ın Sason ilçesinde gece saatlerinde suya girdikten sonra çıkamadıkları düşünülen üç çocuktan ikisi, 80 kilometre uzakta sağ bulundu. Güvenlik kameraları incelendi, boğulmadıkları anlaşıldı.

Güvenlik kamerasından tespit edildiler... Boğulduğu düşünülen üç çocuktan ikisi 80 kilometre uzakta sağ bulundu

Güvenlik kameraları incelendi, boğulmadıkları anlaşıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde gece saatlerinde suya girdikten sonra çıkamadıkları düşünülen üç çocuktan ikisi, 80 kilometre uzakta sağ bulundu.

Sason ilçesinde gece saatlerinde suya giren 3 çocuktan İsmail Algan'ın cansız bedeni çıkarılmıştı. Beytullah Çelik ve Kerem Şahin için arama kurtarma devam ederken, çocuklar olay yerinden 80 kilometre uzakta sağ bulundu. Jandarma, güvenlik korucuları, dalgıçlar ve vatandaşlar tarafından gece boyunca Sason çayında arama kurtarma işlemi yapılırken güvenlik kameraları sayesinde çocukların sudan sağ salim çıktıkları görüldü. Güvenlik kameraları incelendikten sonra arama kurtarma çalışmaları genişletildi. Genişletilen arama kurtarma sayesinde çocuklar 80 kilometre uzakta Batman'ın merkez ilçesinde bulundu. İsmail Algan'ın boğulduğunu gören çocuklar korktukları için ortalıktan kaybolduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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