Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sitedeki evden hırsızlık yapan ve kimliğinin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan B.K. (30), gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sitedeki evden hırsızlık yapan ve kimliğinin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan B.K. (30), gözaltına alındı. B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi üzerindeki sitede meydana geldi. Sitedeki eve giren hırsız, içerisinde 3 kredi kartı, 1 güneş gözlüğü, araba anahtarı, 200 TL ve 500 Euro bulunan çantayı alıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kameralarından hırsızlık olayını B.K.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, B.K.'yi Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta yakalayarak, gözaltına aldı.B.K., ifadesinde paraları aldıktan sonra çantayı çöpe attığını söyledi. Polis, çantayı atılan çöp konteynerinde bularak, sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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