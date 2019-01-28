Güvenlik Kamerasından Yakalanan Kapkaç Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
GAZİANTEP'te, 6 ayrı kapkaç olayı gerçekleştiren ve kimliği güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkılarak tespit edilen U.C., tutuklandı.
GAZİANTEP'te, 6 ayrı kapkaç olayı gerçekleştiren ve kimliği güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkılarak tespit edilen U.C., tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çağdaş Mahallesi'nde evinin önünde bekleyen bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 6 ayrı kapkaç olayına karışan U.C. ve A.L. olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı. U.C., yakalanarak gözaltına alındı.
KAPKAÇ ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Şüphelilerin vatandaşların çanta ve telefonları kapkaç yöntemiyle çaldığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosiklet ile gelen 2 şüpheli, yol kenarından yürüyen vatandaşların çanta ve cep telefonlarını çalıp kaçıyor. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen U.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis U.C.'nin suç ortağı A.L.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:31 Kaynak: DHA
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