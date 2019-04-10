Son Dakika Haberleri: Güvenlik Kamerasını Fark Eden Hırsız Ayakkabıyı Yere Atıp Kaçtı

Güvenlik Kamerasını Fark Eden Hırsız Ayakkabıyı Yere Atıp Kaçtı

1 saat önce

Güvenlik kamerasını fark eden hırsız ayakkabıyı yere atıp kaçtıKAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen olayda, çaldığı ayakkabının diğer tekini almaya gelen hırsız, dairenin kapısındaki güvenlik kamerasını görünce aldığı ayakkabıyı dairenin kapısının önüne attı.

Güvenlik kamerasını fark eden hırsız ayakkabıyı yere atıp kaçtı

KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen olayda, çaldığı ayakkabının diğer tekini almaya gelen hırsız, dairenin kapısındaki güvenlik kamerasını görünce aldığı ayakkabıyı dairenin kapısının önüne attı. Hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı.
Kayseri'de meydana gelen olayda elindeki beyaz poşet ile apartmana giren bir ayakkabı hırsızı katları dolaşarak geldiği dairenin önünde beğendiği ayakkabıyı aldı. Ayakkabının diğer tekini almayı unutan hırsız geri döndüğünde dairenin kapısında güvenlik kamerası olduğunu fark etti. Merdiven boşluğuna hızlıca giden hırsız, bir süre sonra aldığı ayakkabının tekini dairenin kapısına atarak binadan çıkıp gitti.
Daire sahibinin yaşanan ayakkabı hırsızlıkları sonrasında daire girişine güvenlik kamerası taktırdığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:09 Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa
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