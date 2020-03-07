Güvenlik kamerasını gören hırsız, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik kamerasını gören hırsız, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı - Son Dakika

Güvenlik kamerasını gören hırsız, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı

6 saat önce

ANTALYA'da, girdiği pastanenin kasasındaki 350 TL'yi çalan Aziz D. (28), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasını gören hırsız, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı, System.String[]

ANTALYA'da, girdiği pastanenin kasasındaki 350 TL'yi çalan Aziz D. (28), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, şüphelinin kameraları fark edip, eliyle yüzünü kapatmaya çalışması ise dikkat çekti.

Olay, saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde meydana geldi. Aziz D., Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Cemile Memedova'ya ait pastanenin önüne geldi. Pastane girişindeki sürgülü kapıyı zorlayarak açan şüpheli iş yerine girdi. İş yerinin kasasına doğru giden Aziz D., bu sırada güvenlik kameralarını fark edince eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı. Kasayı açan şüpheli, burada bulunan 350 TL'yi alıp, kaçtı.

Sabah iş yerini açan çalışanlar hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde incelemede bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, hırsızlık olayına karışan kişinin Aziz D. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, Aziz D.'nin çeşitli suçlardan 7 kaydı olduğu belirlendi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı ise anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Aziz D.'nin güvenlik kameralarını fark etmesi üzerine yüzünü eliyle kapatmaya çalışması da görüntülere yansıdı.


Muratpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:10 Kaynak: DHA
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