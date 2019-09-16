Son Dakika Haberleri: Güvenlik kamerasının görüntülediği yankesici tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Güvenlik kamerasının görüntülediği yankesici tutuklandı

1 saat önce

MERSİN'de, durakta bekleyen bir kadının cebindeki telefonu yankesicilik yöntemi ile çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen zanlı, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasının görüntülediği yankesici tutuklandı, System.String[]
MERSİN'de, durakta bekleyen bir kadının cebindeki telefonu yankesicilik yöntemi ile çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen zanlı, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Olay, 6 Mart'ta merkez Akdeniz ilçesi Zeytinlibahçe Caddesi üzerindeki bir durakta meydana geldi. Minibüs bekleyen Ö.P. adlı kadının sağ cebinde bulunan telefonu bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda önce uzaklaşan zanlı, daha sonra geri dönerek kendisini fark eden Ö.P ile bir konuşma yaptıktan sonra kayıplara karıştı. Bir müddet sonra telefonunun olmadığını farkeden Ö.P., hemen polis merkezine giderek yankesicilik mağduru olabileceğini dile getirdi ve şüpheli hakkında şikayetçi oldu.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, E.A. (30) olduğunu belirledi. Şüpheli önceki gün gözaltına alındı. 9 ayrı suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli, sorgusunda suçlamayı kabul etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., iddiaları soran gazetecilere ise "Hepsi yalan" dedi.
Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, ardından da adliyeye gönderildi.


Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksici, aynasını kıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı
Telefonla konuşmak için yüksek tepelere çıkıyorlar Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da etkili olacak Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:08:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenlik kamerasının görüntülediği yankesici tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]