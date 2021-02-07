İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi

07.02.2021 07:26

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken internet kafeye yapılan baskında, iş yeri sahibi dahil 21 kişiye toplam 69 bin 300 lira ceza kesildi. Havalandırma penceresinden kaçmaya çalışan gençler kıskıvrak yakalanırken, iş yeri sahibinin polis baskınına karşı kamera sistemi kurduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Yeşil Cami Caddesi'nde bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir internet kafede, oyun oynandığı ihbarını aldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, bunun üzerine harekete geçti.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı kafenin arkasındaki Su Deposu Caddesi'nde bulunan havalandırma pencerelerinde önlem alan ekipler bölgeyi abluka altına aldı. Bir süre dinleme yapan ekipler içeride çok sayıda kişinin bulunduğunu tespit etti.

5 GENÇ YAKALANDI

Polisin uyarısına rağmen kapıyı kimsenin açmaması üzerine ekipler havalandırma penceresinden girerek kafeye baskın düzenledi. Bir anda polis ekiplerini karşısında gören gençler paniğe kapılarak önkapıdan kaçmayı denedi. Ancak bu sefer de kapıda bekleyen polis ekipleri devreye girdi. Ablukayı yararak kaçmaya çalışan 5 genç kıskıvrak yakalandı.

İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi

TOPLAM 69 BİN 300 TL CEZA

Öte yandan, iş yeri sahibinin kurduğu güvenlik kamerası sistemiyle polis baskınına karşı önlem aldığı ortaya çıktı. Polisin internet kafeye havalandırma penceresinden girerek baskın anları ise saniye saniye görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olmasına rağmen internet kafede oyun oynayan 20 kişi ve kafenin sahibi olmak üzere toplam 21 kişiye 3 bin 150'şer liradan 66 bin 150 TL idari para cezası kesti. Koronavirüs tedbirlerine aykırı bir şekilde davranan iş yeri sahibine ayrıca kapalı alanda sigara içildiği için de adli işlem başlatıldı.

İşte olay yerinden görüntüler:


İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi
İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi
İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi
İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi
İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi
İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, oyunlar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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