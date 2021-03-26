Güvenlik kaynaklar: "Sosyal medyada yer alan görüntü inceleniyor" - Son Dakika

Güvenlik kaynaklar: "Sosyal medyada yer alan görüntü inceleniyor"

26.03.2021 13:36
Güvenlik kaynaklar:

Güvenlik kaynakları, sosyal medyada bir subaya ait olduğu iddia edilen fotoğrafa ilişkin soru üzerine "Sosyal medyada bu veya bunun gibi her türlü paylaşım, gerçekliği başta olmak üzere her yönüyle Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimleri tarafından inceleniyor" yanıtını verdi.

Güvenlik kaynakları, sosyal medyada bir subaya ait olduğu iddia edilen fotoğrafa ilişkin soru üzerine "Sosyal medyada bu veya bunun gibi her türlü paylaşım, gerçekliği başta olmak üzere her yönüyle Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimleri tarafından inceleniyor" yanıtını verdi.

Güvenlik kaynakları, sosyal medyada bir subaya ait olduğu iddia edilen fotoğrafa ilişkin soru üzerine, "Sosyal medyada bu veya bunun gibi her türlü paylaşım, gerçekliği başta olmak üzere her yönüyle Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimleri tarafından inceleniyor" yanıtını verdi.

Bir başka soru üzerine terörle mücadelenin gerek yurt içi gerek sınır ötesinde aynı azim ve kararlılıkla artan bir tempoda devam ettiğini vurgulayan kaynaklar, Korona virüs salgınında artan vakaların ardından celp ve terhislerle ilgili bir düzenleme olup olmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Şu an için öyle bir çalışma gündemimizde değil. Dün itibarıyla yeni bir emir yayımlandı. Korona virüs ile mücadelede ilave tedbirler getirerek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Aşılama çalışmaları da Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde devam ediyor. Özellikle başta harekat bölgelerindeki personelimiz olmak üzere aşılama çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor".

Suriye'nin kuzeyinde son dönemde artan saldırılara ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Özellikle Suriye'nin kuzeyi çok aktörlü, çok faktörlü bir alan. Burada dönem dönem değişik saiklerle istenmeyen olaylar yaşanıyor. Biz Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hem kendi harekat alanlarımızda hem de mutabakatlarla belirlenen yükümlülükler kapsamındaki bölgede güven ve huzurun tesisi ve idamesi izin üzerimize düşen her türlü tedbiri alıyoruz, bundan sonra da almaya devam edeceğiz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile dün gerçekleşen telefon görüşmesine atıfta bulunan kaynaklar, "Görüşmede bu konular ele alındı ve önümüzdeki dönemde karşılıklı olarak yeni tedbirler alınması konusunda mutabakata varıldı" diye konuştu.

Brezilya donanmasına ait uçak gemisinin Aliağa'ya getirilerek söküleceğine yönelik bilgiler hatırlatılarak, bunun alınmasına ilişkin söylemlerle ilgili değerlendirmesi sorulan kaynaklar, söz konusu geminin 1963 yapımı olduğunu ve 2000 yılına kadar Fransa'ya hizmet ettikten sonra Brezilya'ya verildiği bilgisini paylaştı. Kaynaklar, hurdaya çıkarılan geminin Türkiye'ye henüz gelmediğini, durumunun net olarak bilinmeden varsayıma dayalı yorumlar yapılmasının doğru olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Türkiye sınırına yakın bölgede üs kurma çalışmalarının olduğunun sorulması üzerine güvenlik kaynakları, bu çalışmaların yeni olmadığını, bölgede yaşanan tüm faaliyetlerin yakından takip edildiğini belirtti. İdlib'de Türk-Rus ortak devriyelerinin yeniden başlayıp başlamayacağına yönelik soru üzerine kaynaklar, Akar ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesini hatırlatarak gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde 3 geçişin yeniden açılması için anlaşmaya varıldığı" iddiası sorulan güvenlik kaynakları, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını, İdlib'e yönelik hava taarruzları ve Rejim saldırıları ile PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırılarının devam ederken tüm bu bölgelerdeki yerel halkın kendisini emniyette hissetmesinin mümkün olmayacağını da vurguladı.

Türkiye ve Yunanistan arasında doğrudan iletişim için "kırmızı hat" kurulduğuna ilişkin haberlerle ilgili soruya da güvenlik kaynakları, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini kaydetti. - ANKARA

Türkiye, Suriye, İdlib, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güvenlik kaynaklar: 'Sosyal medyada yer alan görüntü inceleniyor' - Son Dakika


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