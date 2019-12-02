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Güvenlik Kaynakları: "Coğrafi olarak güney kanadında yer alıyoruz ama Türkiye verdiği katkılarla...
6 saat önce
Güvenlik Kaynakları: "Coğrafi olarak güney kanadında yer alıyoruz ama Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
Güvenlik Kaynakları: "Coğrafi olarak güney kanadında yer alıyoruz ama Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir." - ANKARA
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