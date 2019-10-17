Son Dakika Haberleri: Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün...
Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün...

Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün...

48 dakika önce

Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığını açıkladı.

Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün..., System.String[]

Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığını açıkladı. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği tespit edilirken, Silahlı Kuvvetlere teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti. Öte yandan terör örgütü PKK- YPG'nin Haseke'de eylem yaptırarak, "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı. - ANKARA

Rakka, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:01 Kaynak: İHA
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